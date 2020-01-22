ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Öte yandan yeni bölüm öncesinde dizinin sıkı takipçileri dizide Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? sorusuna ilişkin detayları arama motorlarında yanıt arıyor. Hem konusu hem oyuncularıyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosundaki Bala Hatun, Osman Gazi'nin eşiydi. Peki Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? Osman Gazi ile ne zaman evlendi?

RABİA BALA HATUN KİMDİR, TARİHTE NASIL YAŞADI VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun