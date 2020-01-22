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nedir, ne demektir? ? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Çarşamba akşamları ekranlarına gelen dizisi geçen haftaki yayınlanan ilk bölümü ile oldukça beğenildi. İzleyiciden tam not alan dizi bugün yeni bölümü ile yine ekranlarda olacak. Dizinin ilginç konusu ve güçlü oyuncu kadrosu merak edilirken vatandaşlar aynı zamanda arama motorlarında "Zemheri ne demek?" araştırması yapıyorlar. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran ? Firuze ve Ayaz karakterlerinin hayat hikayesinin anlatıldığı dizi bu akşamki heyecan dolu bölümü ile yine çok konuşulacak. Kaderin bir araya getirdiği temiz aşklarının anlatıldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 17:10 ABONE OL
Zemheri nedir, ne demektir? Zemheri nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı geçen hafta ekrana gelen ilk bölümü ile oldukça konuşuldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Kaderin bir araya getirdiği Firuze ve Ayaz karakterlerinin temiz aşk hikayesinin anlatıldığı dizi oldukça sürükleyici. İlk bölümü beğenen izleyiciler ikinci bölüm için geri sayımı başlattılar. Aynı zamanda arama motorlarında "?" ya da " ve oyuncuları" gibi araştırmalar yapanlar dizi ile ilgili her detayı öğrenmek istiyorlar. Buna göre; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ NE DEMEK? ZEMHERİ KONUSU VE OYUNCULARI!

Show Tv ekranlarında yeni başlayan dizi Zemheri ile ilgili tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Zemheri nedir, ne demektir? Zemheri nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!
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