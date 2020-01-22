Zemheri nedir, ne demektir? Zemheri nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Zemheri geçen hafta ekrana gelen ilk bölümü ile oldukça konuşuldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Kaderin bir araya getirdiği Firuze ve Ayaz karakterlerinin temiz aşk hikayesinin anlatıldığı dizi oldukça sürükleyici. İlk bölümü beğenen izleyiciler ikinci bölüm için geri sayımı başlattılar. Aynı zamanda arama motorlarında "Zemheri nerede çekiliyor?" ya da "Zemheri konusu ve oyuncuları" gibi araştırmalar yapanlar dizi ile ilgili her detayı öğrenmek istiyorlar. Buna göre; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ NE DEMEK? ZEMHERİ KONUSU VE OYUNCULARI!

Show Tv ekranlarında yeni başlayan dizi Zemheri ile ilgili tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!