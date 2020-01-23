Ayşen Gruda ölümünün ilk yılında anılıyor! Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında öldü?

Sanata düşkün bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya gelen Ayşen Gruda, Halid Ziya Uşaklıgil'İn kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu birçok başarılı film ve tiyatroya adını yazdırırken ölümünün birinci yılında anılıyor. 74 yıllık yaşamı boyunca unutulmaz filmlerde rol alan başarılı oyuncunun hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlayan oyuncunun yeteneği gözle görülür şekilde artınca kendini yetiştirmek için çalışmalarda bulundu. Ölümünün ilk yılında anılan Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda kaç yaşında öldü?

İşte ayrıntılar!