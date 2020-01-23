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ölümünün ilk yılında anılıyor! , kaç yaşında öldü?

Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından biri olan ölümünün ilk yılında anılıyor. Vefatının birinci yıl dönümünde anılan Türk sinemasının usta oyuncusu 74 yıllık yaşamı boyunca birçok sevilen filmde ve tiyatroda rol aldı. Unutulmaz isimler arasında yerini koruyan başarılı oyuncunun hayat hikayesi hayranları ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Taklit yeteneği çocukluk yıllarında başlayan ünlü oyuncu aynı zamanda Halid Ziya Uşaklıgil'in kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya geldi. Sanata düşkünlüğü ile bilinen bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya gelen ? öldü?

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:49 ABONE OL
Ayşen Gruda ölümünün ilk yılında anılıyor! Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında öldü?

Sanata düşkün bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya gelen , Halid Ziya Uşaklıgil'İn kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu birçok başarılı film ve tiyatroya adını yazdırırken ölümünün birinci yılında anılıyor. 74 yıllık yaşamı boyunca unutulmaz filmlerde rol alan başarılı oyuncunun hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlayan oyuncunun yeteneği gözle görülür şekilde artınca kendini yetiştirmek için çalışmalarda bulundu. Ölümünün ilk yılında anılan ? öldü?

İşte ayrıntılar!

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Ayşen Gruda ölümünün ilk yılında anılıyor! Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında öldü?
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