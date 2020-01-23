Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları kimlerdir?

Deprem felaketini ele alan ve fay hatlarının incelenmesi durumunda gerçeklerle yüzleşecek olan, bölgedeki insanların hayatını tehlikeye sokacak olan depremi konu alan Buz Depremi filmi için heyecan dorukta. Bilim insanlarının Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda gerçeklerle yüzleştiği görülen araştırmacılar buldukları karşısında şok olacaklar. Araştırmacıların sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçtikleri film, bilim kurgu türünde olup 2010 yılı yapımıdır. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi izleyenler tekrar izlemek isteyecek olup ilk kez izleyecek olanlar için ise heyecan dorukta. Buna göre; Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncu kadrosunda kimler var?

BUZ DEPREMİ KONUSU VE OYUNCULARI!

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Buz Depremi filmi için geri sayım başladı. Bilim kurgu türünde olup 2010 yılında vizyona giren film merakla bekleniyor. Haberimizin içeriğinden Buz Depremi filmi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!