Masterchef Güzide Mertcan eviyle gündeme gelmişti! Güzide Mertcan lüks villasını sattı, kiraya çıktı!

Popüler yarışma programı Masterchef'te ünlenen Güzide Mertcan eviyle uzun süredir konuşuluyordu. 10 odası bulunan ve evin yan tarafında helikopter pisti bulunan Güzide Mertcan lüks villasını sattığını açıkladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayın ardından açıklama yapan Güzide Mertcan ''Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.'' şeklinde konuştu.

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN LÜKS VİLLASINI SATTI!

Masterchef Güzide Mertcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tekrar gündeme geldi. Güzide Mertcan lüks villasını sattığını açıkladı. İşte ayrıntılar

'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.

ÖNCEDEN 6 KEZ EV TAŞIDIM

Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor.

Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.

MOBİLYALARIMIZI SATMADIK

Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. 'En sade şekilde nasıl yaşarız' diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz.

10 ODASI VAR!

Mertcan Ailesi'nin sattığı villa 1000 metrekare evin inşa alanı ise 650 metrekare... 10 odası bulunan evin yan tarafında bir helikopter pisti bulunuyor. 7 milyon TL'lik lutra lüks villanın aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Daha sonra Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti. Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.

Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatırı sayılır şekilde arttı. Güzide'nin şu an aktif 205 bin takipçisi var. Yarışma dışında anne ve iyi bir eş olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli. Eşi DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mustafa Mertcan'ın şirketi İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor. Güzide Mertcan'ın birbirinden tatlı 3 tane çocuğu var. Çocukları ile sık sık zaman geçiren, gezmeyi seven Güzide o anlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.