Monty Python'ın Yaratıcısı Terry Jones hayatını kaybetti! Terry Jones kimdir, kaç yaşında öldü?

Monty Python'ın yaratıcısı Terry Jones'un ölüm haberi ajanslar tarafından duyuruldu. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya 2016 yılında demans teşhisi konulmuş ve bir süredir de bu hastlaık ile mücadele ediyordu. Birleşik Krallık sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan ünlü oyuncunun ölüm haberini ailesi ve menajeri doğruladı. Ölüm haberinin ardından arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yerini alan Terry Jones kimdir? İşte Terry Jones'un hayatı!

TERRY JONES HAYATINI KAYBETTİ!

Monty Python filmindeki unutulmaz performansıyla akıllarda yer eden aktör Terry Jones 77 yaşında hayatını kaybetti. 2016 yılında Jones'a demans teşhisi konulmuştu. Bir süredir demans ile mücadele eden Galler doğumlu komedyenin ölüm haberini ailesi ve menajeri doğruladı.

Monty Python'un Life of Brian ve The Meaning of Life isimli filmlerini yöneten ve Monty Python and the Holy Grail'i Terry Gilliam yine yöneten oyuncu Birleşik Krallık sanat dünyasının en önemli isimlerinden biriydi.

Yapılan açıklamada "Sevgili eşimiz ve babamız Terry Jones'un vefat haberini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Demansın nadir rastlanan bir türü ile uzun ve cesur bir şekilde savaştı. Son günlerinde, eşi çocukları, ailesi ve yakın dostları Londra'nın kuzeyindeki evinde Terry'nin yanındaydı. İyi, komik, sıcak, yaratıcı ve tamamen sevgi dolu bir bireydi" ifadesi kullanıldı.