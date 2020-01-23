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sonuçları 22 Ocak açıklandı! Afili Aşk, Zemheri, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. En çok izlenen diziler arasındaki rekabet Çarşamba akşamı da devam etti. Dün akşam TV8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman Show TV’de Zemheri yeni bölümleriyle ekrana geldi. Dizilerin sıkı takipçileri ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken zirvedeki isim değişebiliyor. Özellikle Zemheri ve Kuruluş Osman reytingleri çok merak ediliyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak Afili Aşk, Kuruluş Osman, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 23.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 11:05 ABONE OL
Reyting sonuçları 22 Ocak açıklandı! Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar arasında akşam TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kuruluş Osman Show TV'de Zemheri yer aldı. Dizi ve filmlerin sıralaması her gün değişiklik gösteriyor. Medya gündemini takip edenler özellikle Zemheri ve Kuruluş Osman reytinglerinde kimin birinci olacağını merak ediyor. Geçen haftaki sonuçlarda Show TV'de ilk bölümü ekrana gelen "Zemheri" dizisi, Total'de 11, AB'de ise 6. sırada yer almıştı. Peki 22 Ocak açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi? Afili Aşk, Kuruluş Osman, sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 22 Ocak Afili Aşk, Kuruluş Osman, Zemheri reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 22 Ocak açıklandı! Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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