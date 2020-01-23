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Rus'un oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncu kadrosu!

Rus'un oyunu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Üç farklı ülkede çekimleri yapılan ve Levent Özdemir'in senarist, yönetmen ve yapımcılığını yaptığı film bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmi ilk kez veya yeniden izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden konusu ve oyuncu kadrosuna dair araştırmalara başladı. Başrollerinde 'ın olduğu Rus'un oyunu konusu nedir? İşte Rus'un oyunu oyuncu kadrosu ve detayları…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 17:42 ABONE OL
Rus'un oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncu kadrosu!

Başrollerinde gibi ünlü isimlerin bulunduğu Rus'un oyunu filmi bu akşam Star TV ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Vizyondaki süresince oldukça dikkat çeken ve beğenilen filmin içeriğinde zengin bir iş adamının içine düştüğü durumu anlatıyor. Peki, Rus'un Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Rus'un oyunu konusu nedir? İşte detaylar…

RUS'UN OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından Serhat Vasbi, büyük bir iş anlaşması yapacağını düşündüğü Batıkan tarafından Hong Kong'a götürülür. Arkasından Batıkan tarafından şantaja maruz kalır. Şantaj kasedi Serhat'ın özel ve ticari sırlarını içeren görüntüleri ile doludur.

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Rus'un oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Rus'un oyunu filmi oyuncu kadrosu!
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