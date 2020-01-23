SABAH, dijitalde liderliği bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

İnternet kullanıcıları tarafından Kasım 2018'den bu yana en çok ziyaret edilen haber sitesi olan Sabah. com.tr, 2019 Aralık ayında da zirvedeki yerini kaptırmadı. Siyasi gündemden spora, magazinden ekonomi haberlerine kadar tüm kategorilerde okurlarına en hızlı ve özgün haberleri ulaştıran Sabah.com.tr, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Overnight Aralık 2019 verilerine göre Türkiye'nin en çok takip edilen haber sitesi oldu.Aralık ayında gelen birincilik haberinden mutluluk duyduğunu belirten Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan şunları söyledi:Gerçekten zor olduğu kadar keyifli bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işin öneminin ve etkisinin farkındayız. Okurlarımıza hem hızlı hem de hatasız hem de özgün bir içerik ulaştırma gayretindeyiz. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden birinciliklerde her kategoriden arkadaşlarımızın büyük emeği var.