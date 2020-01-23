Zemheri 2. Bölüm izle! Zemheri 3. Bölüm fragmanı yayında

Ekranların yeni dizisi Zemheri 2. Bölüm izle şeklindeki araştırmalar dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yapımı kaçıran vatandaşların arama motorlarından sorgulattığı konular arasında yerini alıyor. Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz'la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşar. Ayaz da Firuze'yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Peki, Zemheri 2. Bölüm'de neler oldu? Zemheri 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

ZEMHERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Zemheri 3. bölüm fragmanı izle!

ZEMHERİ 2. BÖLÜM ÖZET

Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz'la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşar. Ayaz da Firuze'yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze'yi sınar. Berrak Ayaz'la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk'un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze'yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.