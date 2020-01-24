Arka Sokaklar 539.bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyişiyle buluştu. Her Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde heyecan zirvede yaşanıyor. Bu akşam 539.bölümüyle yayınlanacak olan Arka Sokaklar yeni bölümde Kurye, keskin nişancı tüfeği ile Hüsnü'yü hedef alıyor. Kurye, Hüsnü'yü rehin aldıktan sonra ekibe işkence ettiği videoyu yollar. Hüsnü'nün düştüğü durumu gören ekip arkadaşları onunla birlikte aynı acıyı çekerler. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler olud? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

ARKA SOKAKLAR 539.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Arka Sokaklar 539. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını şoke eden kavga!

Kurye, keskin nişancı tüfeği ile Hüsnü'yü hedef alıyor!

Kurye, Hüsnü'yü rehin aldıktan sonra ekibe işkence ettiği videoyu yollar. Hüsnü'nün düştüğü durumu gören ekip arkadaşları onunla birlikte aynı acıyı çekerler. Kurye, Hüsnü'yü salmak için onlardan 10 Milyon Lira fidye parası ister. Ekip ne yapacaklarını şaşırır. İstediği meblağ çok büyüktür. Mesut arkadaşını kurtarabilmk için illegal bir yola başvurur.

Yakaladıkları teröristten fidye parasını ister. Bunu duyan Engin Müdür ve Mesut arasında büyük kavga yaşanır. Sonunda para bulunur; fakat, Kurye anlaşmaya uymadıklarını düşündüğü ekibe karşı cezasını kesmeye karar verir. Hüsnü'ye doğrulttuğu keskin nişancı tüfeğini ateşler...

Arka Sokaklar 539. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını şoke eden kavga!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, bir köyde yaşanan cinayetleri araştırmaya başlar. Genelde yaşlıların öldürüldüğünü gören ekibimiz delilleri değerlendirmeye başlar. Yapılan araştırmalarda bir jandarmanın sürekli olarak köyde dolaştığı ortaya çıkar. İlginç bir diğer dlil ise, ölen köylülerin hayvanlarının ortalıkta olmadığıdır. Jandarmayı tarif edenlerden elde edilen robot resim zanlının kimliğini ortaya çıkartır. Adam aslında jandarma değildir ve cinayetlerini kolay işleyebilmek için kılık değiştirmiştir.