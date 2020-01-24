Bir Zamanlar Çukurova 52.yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok gelişme!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi iddialı Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümü izleyicisini ekrana kilitledi. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş'in rol aldığı dizinin son bölümünde Müjgan'ın Yılmaz'a olan öfkesi dinmez. Heyecan dolu son bölümde Adnan bebeği alevlerin arasından kurtaran Şermin ise kahraman ilan edilir. Peki, dizinin yeni bölüm fragmanında neler yaşandı? Müjgan ve Yılmaz'ın arası iyice açılır. Müjgan bebeği Kerem Ali'yi Yılmaz'dan uzak tutmak ister. Haberimizden, Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanında yaşanan ayrıntılara erişebilirsiniz. 53. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 52.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 52.bölümüyle ekrana geldi. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine dair bilgilere erişebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 52.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla Bebek'e hoşgeldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! (23 Ocak 2020 Perşembe)

Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! (23 Ocak 2020 Perşembe)

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.

Gaffur, çiftlikte iş yapar gibi görünüp, geceleri de Hatip Ağa'ya borcunu ödemeye devam eder. Ancak davranışlarındaki tuhaflıklar o kadar artacaktır ki, önce Saniye peşine düşer. Ardından da Hünkar Hanım bir kez daha ayağını denk alması için Gaffur'u uyarır.

Depolarına yığdığı bakliyata bir çözüm bulmaya çalışan Demir, bir yandan da yeni yatırımlar yaparak büyümenin peşindedir. Önemli bir toplantısına başlamak üzereyken masaya gelen Yılmaz'dan duydukları ile dili tutulur! Yılmaz adeta savaş baltasını topraktan çıkarmıştır! Demir de Hünkar da gafil avlanmışlardır! Adnan alevlerin arasından kurtulabilecek mi? Müjgan ve Yılmaz bebeklerini kucaklarına alabilecek mi? Yılmaz, Demir'in kanını donduracak ne dedi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 53.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bir Zamanlar Çukurova 53.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimize eklenecektir.