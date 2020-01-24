Ünlü sunucu Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılması ile Defne Samyeli kaç yaşında? Sorusu vatandaşların gündemine geldi. Sunuculuk mesleğinin yanında, köşe yazarlığı, oyunculuk yaptığı bilinen Samyeli, aynı zamanda şarkı da söylüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğu ve sonrasında ise Habercilik mesleğine atıldığı biliniyor. Peki, Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Defne Samyeli (d. 17 Mart 1972, İstanbul), Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu ve oyuncu.

Ailesinin ikinci kızı olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Şuanda ise a Haber'de A3 haber kuşağını sunmatadır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000'de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002'de ise Show TV'ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV'ye gelince işsiz kaldı. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre ATV'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. A Haber'de A3 haber kuşağını sundu.

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Babam Sınıfta Kaldı" adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi'nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin 9. sezon kadrosuna 'Ajan Zeynep' olarak katıldı.