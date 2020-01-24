Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda birinci ve elenen yarışmacı belli oluyor. Medya gündemini takip edenler gelinlerin puan durumlarıyla birlikte 5 altın bileziğin sahibini merak ediyor. Bu haftaki 445.bölümde Çiğdem Hanım, Özden Hanımla yaşadığı sıkıntıları terapiste giderek atmaya çalışıyor. 89. Haftanın final gününde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Fatih Beyin ve yarışma ekibinin de haberi olmadığı sürpriz gelişme ne? Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 24 OCAK

Kanal D'de Gelinim Mutfakta 445.bölümüyle ekrana geldi. Haberimizde, 24 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.