Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 24 Ocak nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı birincisi ve elenen ismi açıklanıyor. Her hafta Cuma olduğu gibi bugünde eleme heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin puan durumlarına göre haftanın birincisi ve 5 altın bileziğin sahibi belli oluyor. ’nin reyting rekortmeni programında bugün Fatih Ürek'in de haberi olmayan sürpriz bir gelişme yaşanıyor! Dilara'nın eline mikrofon alıp şarkı söyleme isteği Çiğdem Hanımın eleştirilerine neden oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı haftanın finalinde elenen yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklanacak. Peki Haftanın finalinde oldu kim elendi? Çeyrek altını ve 5 altın bileziği hangi gelinler kazandı? 24 Ocak nasıl sonuçlandı? İşte o ayrıntılar

Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 15:36 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

kim birinci oldu kim elendi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda birinci ve elenen yarışmacı belli oluyor. Medya gündemini takip edenler gelinlerin puan durumlarıyla birlikte 5 altın bileziğin sahibini merak ediyor. Bu haftaki 445.bölümde Çiğdem Hanım, Özden Hanımla yaşadığı sıkıntıları terapiste giderek atmaya çalışıyor. 89. Haftanın final gününde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Fatih Beyin ve yarışma ekibinin de haberi olmadığı sürpriz gelişme ne? Peki oldu kim elendi? 24 Ocak !

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 24 OCAK

'de Gelinim Mutfakta 445.bölümüyle ekrana geldi. Haberimizde, 24 Ocak , elenen ismi ve puan durumuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN