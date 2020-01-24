Hercai 29.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Miran’a büyük şok!

ATV'nin iddialı dizisi Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen dizinin son bölümünde konakta şaşkına çeviren olaylar meydana gelmişti. Buna göre '' Hercai 29.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşamki yeni bölümde Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. İşte Hercai 29.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HERCAİ 29.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğunu herkes öğrenecek!"

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer. Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır.

Hercai 29. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını üzen şok ölüm sahnesi!

Hercai 29. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını üzen şok ölüm sahnesi!

Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır. Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder.