Netflix yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman konusu nedir oyuncuları kimler? Rise of Empires: Ottoman dizisi yayında!

Dünyanın en popüler platformu olan Netflix yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman ilk sezonuyla yayınlanıyor. Yeni belgesel dizi niteliğinde olan yapım 6 bölümden oluşuyor. İlk tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken Rise of Empires: Ottoman Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi 24 Ocak 2020'de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak. Tarihe ışık tutan yapımı Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınıyor. Peki Rise of Empires: Ottoman konusu nedir? İşte, Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman konusu ve oyuncuları!

