Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, zirvenin sahibi merak ediliyor. Hal böyle olunca '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dün akşam ekranlara ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölümleriyle yayınlanmıştı. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü olmuştu. Bu haftaki sıralamada Bir Zamanlar Çukurova reytingleri merak edildi. Peki 23 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 23 Ocak Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.