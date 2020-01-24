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sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak , sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen diziler sonuçlarında zirvede olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Ekrana gelen dizi ve filmler sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Medya gündemini takip edenler ‘’ 23 Ocak açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:52 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, zirvenin sahibi merak ediliyor. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dün akşam ekranlara ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV'de yeni bölümleriyle yayınlanmıştı. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü olmuştu. Bu haftaki sıralamada Bir Zamanlar Çukurova reytingleri merak edildi. Peki açıklandı mı? Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 23 Ocak Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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