Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncuları kimler?

filmi konusu nedir? kimler?

Beyazperdenin ardından ardından televizyonda yayınlanacak olan filmi oyuncuları ve konusu merak edildi. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler için geri sayıma başladı. 2017 yılında vizyona giren ve iyi bir hasılat yapan filmde şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir. Peki Deccal 2 filminin konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 25.1.2020 18:08 ABONE OL
Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncuları kimler?

Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde Emel Karaköse, Aysan Sümercan, Murat Prosçiler bulunan film için geri sayım sürüyor. Korku türündeki filmi daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler '' Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

DECCAL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016'da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır. Kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadın tarafından emzirmek çocuğun kehaneti gerçekleştirmesi için yeterlidir.

Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur şeytani güçlerin gözetimine alınmıştır. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadırlar ancak bebek çocukları olmayan bir çifte evlatlık verilmiştir. Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir...

DECCAL 2 OYUNCU KADROSU

Emel Karaköse, Aysan Sümercan, Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Gülay Hayır, Volkan Cal, Arzu Budak, Toygun Ateş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN