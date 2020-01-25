Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncuları kimler?

Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde Emel Karaköse, Aysan Sümercan, Murat Prosçiler bulunan film için geri sayım sürüyor. Korku türündeki filmi daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler '' Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Deccal 2 filmi konusu nedir? Deccal 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

DECCAL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016'da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır. Kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadın tarafından emzirmek çocuğun kehaneti gerçekleştirmesi için yeterlidir.

Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur şeytani güçlerin gözetimine alınmıştır. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadırlar ancak bebek çocukları olmayan bir çifte evlatlık verilmiştir. Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir...

DECCAL 2 OYUNCU KADROSU

Emel Karaköse, Aysan Sümercan, Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Gülay Hayır, Volkan Cal, Arzu Budak, Toygun Ateş