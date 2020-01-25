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'da kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Cuma tablosu belli oldu!

Popüler yarışma programı 24 Ocak elenen ve birinci olan yarışmacısı açıklandı. Haftanın final bölümünde gelinler yarışıyor kaynanalar puanlamalarını yaptı. Bugün yayınlanacak olan son bölümde Dilara'nın eline mikrofon alıp şarkı söyleme isteği Çiğdem Hanımın eleştirilerine neden oldu. ’nin reyting rekortmeni programında bugün Fatih Ürek'in de haberi olmayan sürpriz bir gelişme yaşandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı haftanın finalinde elenen ve birinci olan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı. Peki Çeyrek altını ve 5 altın bileziği hangi gelinler kazandı? nasıl sonuçlandı? 24 Ocak oldu kim elendi?

Giriş Tarihi: 25.1.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 14:40 ABONE OL
Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu belli oldu!

kim birinci oldu kim elendi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda birinci ve elenen yarışmacı belli oldu. Medya gündemini takip edenler gelinlerin puan durumlarıyla birlikte 5 altın bileziğin sahibini merak ediyor. Bu haftaki 445.bölümde Çiğdem Hanım, Özden Hanımla yaşadığı sıkıntıları terapiste giderek atmaya çalışıyor. 89. Haftanın final gününde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Fatih Beyin ve yarışma ekibinin de haberi olmadığı sürpriz gelişme ne? Peki oldu kim elendi? 24 Ocak !

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 24 OCAK

'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşandı Haberimizde, 24 Ocak ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu belli oldu!
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