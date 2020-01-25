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İyi Olan Kazansın konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Olan Kazansın filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada!

İyi Olan Kazansın filmi konusu oyuncuları ve hakkındaki tüm detaylar araştırılmaya başladı. Atv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film konu olarak Hem çok iyi iki dost hem de 'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, ( ve ) birbirlerinden habersiz aynı kadına () aşık olması ile başlıyor. Vizyondaki süresince oldukça beğenilen yapım bu akşam izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, İyi Olan Kazansın filmi konusu nedir? İyi Olan Kazansın oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 15:17 ABONE OL
İyi Olan Kazansın konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Olan Kazansın filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada!

Bu akşam ekranlara gelecek olan İyi Olan Kazansın filmi konusu ve oyuncuları binlerce sinemasever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanacak olan ve hafta sonu izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak olan yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, İyi Olan Kazansın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ekranlara gelecek olan yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve İyi Olan Kazansın filmi konusu, oyuncuları…

İYİ OLAN KAZANSIN KONUSU NEDİR?

Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar...
Supernatural, Nikita, Chuck gibi popüler tür dizilerinin yürütücü yapımcısı olarak tanıdığımız Joseph Nichol McGinty'nin, nam-ı diğer MCG, yönetmenliğinde kotarılan aksiyon komedisinin başrollerinde Chris Pine, Tom Hardy ve Reese Witherspoon yer alıyor. Film aşk üçgeni temalı yapımlar arasında, keyifli bir seyirlik.

İYİ OLAN KAZANSIN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Hardy

Chris Pine

Reese Witherspoon

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