Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanlı anlar yaşatıyor. Medya gündemini takip edenler '' Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Yıldız, Kuzey'e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız'ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakârlıkların sonu yoktur. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yıldız, Kuzey'e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız'ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakârlıkların sonu yoktur. Kuzey için tüm malından, mülkünden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakârlıkla canını da ortaya koymuştur. Bu zamana kadar Yıldız'a inanmayan Kuzey, şimdi vicdan azabı içindedir. Yıldız'ı kurtarmak için canını bile vermesi gerekse gözünü kırpmayacaktır ama şimdilik Yıldız için yapabileceği bir şey yoktur. Kuzey, Yıldız'dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. Bölüm (25 Ocak 2020 Cumartesi) Büyük aşkta şok gelişme...

Büyük aşkta şok gelişme...

Yıldız'ın anne ve babası, Kuzey'in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız'ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız'a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır. Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Kuzey, Yıldız'ın ailesini ikna edemeyeceğini anladığında bekleyecek ve sabredecek gücü kalmamıştır. Bir an önce Yıldız'a kavuşmak istemektedir. Bunun için gerekli olan planı yapar, gözünü karartmıştır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Gözünü karartan sadece Kuzey değildir.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 17. bölümünde; Kuzey, Yıldız'ı, Çetin'le birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey iyice delirir ama Yıldız'ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey'in Şule'den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen her şeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir.