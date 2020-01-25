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Netflix yeni Türk dizisi konusu ne oyuncuları kimler? ilk sezonu ile yayında!

Netflix Türk dizisi ilk sezon bölümüyle yayınlanmaya başlıyor. Sosyal medyada ilk sezon bölümleri araştırılan dizinin konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar gibi ünlü oyuncular yer alırken, yapımın yönetmenliği Emre Şahin üstleniyor. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşiyor. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak ve belgesel, kurgu ögelerin birbirini beslediğini hissedeceğiz. Yapımın ilerleyen dönemlerde farklı imparatorluklara dair hikayeler anlatmaya devam etmesi planlanıyor. Peki Netflix yeni Türk dizisi nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:39 ABONE OL
Netflix yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman konusu ne oyuncuları kimler? Rise of Empires: Ottoman dizisi ilk sezonu ile yayında!

Dünyanın en popüler platformu olan Netflix yeni dizisi ilk sezonuyla yayınlanıyor. Yeni belgesel dizi niteliğinde olan yapım 6 bölümden oluşuyor. İlk tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken Rise of Empires: Ottoman Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi 24 Ocak 2020'de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak. Tarihe ışık tutan yapımı Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınıyor. Peki nedir? İşte, dizisi Rise of Empires: Ottoman konusu ve oyuncuları!

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN DİZİSİ YAYINDA! RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU VE OYUNCULARI!

Dijital yayın platformu Netflix yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman başlıyor. Haberimizde, Rise of Empires: Ottoman konusu, oyuncuları ve fragman detaylarına erişebilirsiniz.

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Netflix yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman konusu ne oyuncuları kimler? Rise of Empires: Ottoman dizisi ilk sezonu ile yayında!
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