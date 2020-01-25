Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Yeni dizi Babil 2. bölüm yayınlandı! "İrfan ailesini kurtarmak için..." Babil 3. bölüm fragmanı izle!

Yeni dizi 2. bölüm yayınlandı! "İrfan ailesini kurtarmak için..." Babil 3. bölüm fragmanı izle!

ekranlarının yeni ve iddialı dizisi 2. Bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Oğlunu kurtarmak için adeta karanlık dünyaya giriş yapan ve dolandırıcılık işlerine karışan İrfan bu hafta ailesini koruyabilmek için bir kez daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı yapım izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin takipçileri “Babil 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını heyecanla aramaya devam ediyor. Peki, Babil 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:42 ABONE OL
Yeni dizi Babil 2. bölüm yayınlandı! İrfan ailesini kurtarmak için... Babil 3. bölüm fragmanı izle!

Ekranların henüz yayın hayatının başlarında olan ancak adından çokça bahsettiren dizisi Babil 2. Bölüm geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Özellikle oyuncu kadrosu ile merak uyandıran yapımın sürükleyici hikayesi binlerce kişiyi ekran başına kilitliyor. Bu hafta; Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Peki, Babil 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 3. Bölümde neler olacak? İşte gelecek haftanın ön izlemesi ve tüm detaylar…

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, artık hayatının en zor sınavında!

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman'la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan'ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz'in zamanı azalırken İrfan Egemen'le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Birinci bölümüyle etkisi altında bırakan Babil, ikinci bölümüyle milyonları ekrana kilitledi! Babil, 20+ABC1'de 7,71 izlenme oranı, 17,21 izlenme payı ile en çok izlenen dizi ve AB izleyici kitlesinde 8,47 izlenme oranı, 20,48 izlenme payı alarak listenin birinci sırasında yer aldı. Babil, heyecan dolu sahneleri, dizi müzikleri ve oyunculuklarıyla sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #oğlum etiketi ile damgasını vurdu. İlay'ın duygularıyla, geçmişiyle yüzleşmesi, İrfanla Egemen'in Süleyman'ın elinden kurtulmak için verdiği mücadele dün gecenin en akılda kalan sahneleri oldu. Halit Ergenç'in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni dizi Babil 2. bölüm yayınlandı! "İrfan ailesini kurtarmak için..." Babil 3. bölüm fragmanı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN