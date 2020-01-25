Yeni dizi Babil 2. bölüm yayınlandı! "İrfan ailesini kurtarmak için..." Babil 3. bölüm fragmanı izle!

Ekranların henüz yayın hayatının başlarında olan ancak adından çokça bahsettiren dizisi Babil 2. Bölüm geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Özellikle oyuncu kadrosu ile merak uyandıran yapımın sürükleyici hikayesi binlerce kişiyi ekran başına kilitliyor. Bu hafta; Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Peki, Babil 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 3. Bölümde neler olacak? İşte gelecek haftanın ön izlemesi ve tüm detaylar…

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, artık hayatının en zor sınavında!

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman'la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan'ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz'in zamanı azalırken İrfan Egemen'le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Birinci bölümüyle etkisi altında bırakan Babil, ikinci bölümüyle milyonları ekrana kilitledi! Babil, 20+ABC1'de 7,71 izlenme oranı, 17,21 izlenme payı ile en çok izlenen dizi ve AB izleyici kitlesinde 8,47 izlenme oranı, 20,48 izlenme payı alarak listenin birinci sırasında yer aldı. Babil, heyecan dolu sahneleri, dizi müzikleri ve oyunculuklarıyla sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #oğlum etiketi ile damgasını vurdu. İlay'ın duygularıyla, geçmişiyle yüzleşmesi, İrfanla Egemen'in Süleyman'ın elinden kurtulmak için verdiği mücadele dün gecenin en akılda kalan sahneleri oldu. Halit Ergenç'in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.