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Cumartesi akşamının sevilen dizi ve filmleri dün akşam reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Show TV’de yayınlanan , TV8’de yayınlanan , ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster son bölümleri ile dün akşam ekrana geldi. Medya gündemini yakından takip eden televizyon izleyicileri, Pazar sabahı günün ilk saatleri itibarıyla bir önceki günün reyting sonuçlarını öğrenebilmek amacıyla “ açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir önceki hafta açıklanan reyting sıralamasında total sonuçlarda Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci aynı dizinin özet yayını ikinci, Show Ana Haber üçüncü sırada yer almıştı. Peki reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 26.1.2020 10:41 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak reyting sonuçları Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Cumartesi ekrana gelen yapımlar arasından hangisinin reyting sıralamasında günü birinci sırada tamamladığı merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster yapımlarının dün akşam ekrana gelen son bölümleri arasında hangisi birinci oldu? Günlük olarak yayınlanan ve Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizin ayrıntılarından 25 Ocak Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, O Ses Türkiye reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak reyting sonuçları Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster kim birinci oldu?
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