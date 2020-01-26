Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak reyting sonuçları Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Cumartesi ekrana gelen yapımlar arasından hangisinin reyting sıralamasında günü birinci sırada tamamladığı merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster yapımlarının dün akşam ekrana gelen son bölümleri arasında hangisi birinci oldu? Günlük olarak yayınlanan ve Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizin ayrıntılarından 25 Ocak Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, O Ses Türkiye reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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