Çukur 3. sezon 18. bölüm fragmanı izle! Çukur 85. bölüm'de Selim ve Cumali'yi dehşete düşüren paket! İşte detaylar...

Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bu akşam ekranlara gelecek olan dizi ile ilgili olarak vatandaşlar 3. Sezon 18. Bölüm için oldukça heyecanlı. Aksiyon dolu sahneleri ile ekranlarda yayınlanacak olan Çukur 85. Bölüm ile bu hafta Selim ve Cumali Çağatay tarafından gönderilen paket ile adeta dehşete düşüyor. İkili Yamaç ile ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a kendi yöntemleri ile meydan okuyacak. İşte aksiyon dolu sahneleriyle Çukur 3. Sezon 18. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

ÇUKUR 85. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR 3. SEZON 18. BÖLÜM NELER OLACAK?

Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay'ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur'u zor durumda bırakacak.Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak.

Çukur'dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer'i bulacak.Vartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur'da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.