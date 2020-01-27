Çukur dizisi nerede çekiliyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Show TV'nin sevilen dizisi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Ay yapım imzalı Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Gökhan Horzum'un senaryosunu yazdığı dizi yeni sezonda heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeyi sürdürüyor. Peki Çukur nerede çekiliyor? Çukur dizisinin çekildiği yer nerede?

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Yamaç Koçovalı, mahalleye geri döner.



ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli - (Yamaç Koçovalı): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve lideridir.

Perihan Savaş - (Sultan Koçovalı): Koçovalı ailesinin annesidir.

Erkan Kolçak Köstendil - (Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Öner Erkan - (Selim Koçovalı): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Rıza Kocaoğlu - (Aliço/Ali Çoban): Otizmlidir. Yamaç'ın sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Nejat İşler (Çağatay Erdenet): Koçovalıların baş düşmanı. Yücel ile ortak çalışmaktadır.