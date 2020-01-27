Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Evrim filmi konusu nedir? Evrim filmi oyuncuları kimler?

filmi konusu nedir? oyuncuları kimler?

filmi konusu oyuncuları ve hakkındaki tüm detaylar araştırılmaya başladı. Beyaz TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan filmde Dr. Will Caster, büyük buluşlar yapmış, şimdilerde ise bir önemli yapay zeka projesini yürüten bir bilim adamıdır. Vizyondaki süresince oldukça beğenilen yapım bu akşam izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, konusu nedir? kimler? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 27.1.2020 17:50 ABONE OL
Evrim filmi konusu nedir? Evrim filmi oyuncuları kimler?

Beyaz TV'de bu akşam ekranlara gelecek olan Evrim filmi konusu ve oyuncuları binlerce sinemasever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ve Pazartesi akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak olan yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Evrim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ekranlara gelecek olan yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Evrim filmi konusu, oyuncuları…

EVRİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. Will Caster, büyük buluşlar yapmış, şimdilerde ise bir önemli yapay zeka projesini yürüten bir bilim adamıdır ve bu nedenle teknoloji karşıtı birtakım radikal grupların tepkisini çeker. Nihayetinde bu kişilerin istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süper-bilgisayara bağlar. Will'in bedeni ölür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar.

EVRİM FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp Rolü : Will Caster

Rebecca Hall Rolü : Evelyn Caster

Paul Bettany Rolü : Max Waters

Cillian Murphy Rolü : Agent Buchanan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evrim filmi konusu nedir? Evrim filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN