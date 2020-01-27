Hayat filmi konusu nedir? Hayat filmi oyuncuları kimler?

Beyaz TV'de bu akşam ekranlara gelecek olan Hayat filmi konusu ve oyuncuları binlerce sinemasever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pazartesi akşamı ekranlarında yayınlanacak olan ve izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak olan yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Hayat filmi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ekranlara gelecek olan yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Hayat filmi filmi konusu, oyuncuları…

HAYAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

6 astronot, Mars'tan topladıkları bir örnek üzerinde çalışmaktadırlar. Amaçları Kırmızı Gezegen'de bir hayat olduğunu kanıtlamaktır. Ekip, buldukları örneğin büyük ve tek hücreli bir organizma olduğunu belirlerler. Bu dünyanın dışında ilk yaşam belirtisidir ancak her şey göründüğü gibi değildir. Araştırma derinleştikte, beklenmedik sonuçlar ortaya çıkacaktır.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hayat filmi saat 22:45 - 00:45 arasında yayınlanacaktır.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hayat filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal,Rebecca Ferguson,Ryan Reynolds yer alıyor.