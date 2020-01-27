Pamuk Prens konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrollerinde Tamer Karadağlı'nın bulunduğu Pamuk Prens konusu, oyuncuları!

Pamuk Prens konusu ve oyuncuları binlerce filmsever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yıllar önce ekranlarda yerini alan Çocuklar Duymasın'da Haluk rolüne hayat veren Tamer Karadağlı farklı bir yapımla ekranlara gelecek. Televizyon ekranlarında yayınlanan Türk komedi türündeki yapım 2016 yılında vizyona girmiş ve oldukça beğenilmişti. Bunun üzerine henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan film ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik. Peki, Pamuk Prens konusu nedir, oyuncuları kimler? Pamuk Prens oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada…

PAMUK PRENS KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin tanınmış ve hatta seyirciye mal olmuş oyuncularından Tamer Karadağlı, kariyerinde hep aynı rolle, taş fırın erkeği Haluk olarak anılmaktan sıkılmıştır. Farklı bir şeyler oynamak isterken beraber çalıştığı yapımcı Birol Güven'den taze bir dizi senaryosu için teklif gelir. Karadağlı, her türlü rolü oynayabileceğini herkese kanıtlamak için rolü kabul eder. Bu arada özel hayatında durduramadığı çapkınlıklarından dolayı ailesinden uzaklaşmıştır; zira eski eşi Arzu Balkan magazin haberlerine tahammül edemez.

Tüm bu karmaşa içerisinde Tamer Karadağlı değişmenin ve kendisini hem sektöre hem ailesine kanıtlamanın yollarını arar. Başrolünde Tamer Karadağlı'nın yer aldığı komedi türündeki Pamuk Prens filminin kadrosunda eski eşi Arzu Balkan'ın yanı sıra yapımcı ve senarist Birol Güven, Haluk Özenç, Onur Sermik, Gamze Özpınar, Umut Barış Taşdemir, Emre Akça, Deniz Gök ve Etem Caner Karaüç gibi isimler de yer alıyor. Filmin yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven üstlenirken yönetmen koltuğunda kendisine Hasan Tolga Pulat da eşlik ediyor.

PAMUK PRENS OYUNCULARI KİMLER?

Birol Güven, Haluk Özenç, Onur Sermik, Gamze Özpınar, Umut Barış Taşdemir, Emre Akça, Deniz Gök ve Etem Caner Karaüç