Sefirin Kızı 6.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde bomba gelişme! Menekşe’nin planı ne?

Sefirin Kızı 6.bölümde neler oluyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı dizinin yeni bölümünde heyecan zirvede yaşanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 6.bölümde Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare'ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!"

Sancar "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer Sancar'ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin Kızı 6. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Dizinin hayranlarını şoke eden tutuklama!

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare'ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz'in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz'le Sancar'ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu'nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.