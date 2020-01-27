Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin kızı hangi ülkede çekiliyor?

Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan ve Pazartesi günleri ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dizi severlerin gönlünde yer alan dizi hem yurt içinde hem yurt dışında çekimlerinin sürdüğü biliniyor. Farklı mekanlar ile görüntüler sunan, izleyicide heyecan uyandıran dizi Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin kızı dizisinin çekildiği yerler!

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR? MONTENEGRO NEREDE? MONTENEGRO NEREDE?

Karadağ 'Montenegro' nerede ve hangi ülkede? Sorusu, vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Muhteşem koyları, temiz havası ve kayalıklarıyla dikkat çeken ülkenin başkenti Podgorica'dur. Son yıllarda Türk vatandaşlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmış olan Karadağ hem konumu hem tarihi güzellikleriyle merak konusu olmayı sürdürüyor.

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