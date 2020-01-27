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nerede çekiliyor? Sefirin kızı hangi ülkede çekiliyor?

ekranlarına henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi ile ilgili olarak " nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. ve 'in başrollerini paylaştığı dizi destansı bir aşk hikayesini konu ediniyor. Dizinin yayınlanacağı bölümlerin akşamlarında yapımın sıkı takipçileri araştırma yapmaya başladı. Özellikle çekildiği mekanı merak edenler arama motorlarında "Sefirin Kızı nerede, hangi ülkede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 17:45 ABONE OL
Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin kızı hangi ülkede çekiliyor?

Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan ve Pazartesi günleri ekranlara gelen dizisi nerede çekiliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dizi severlerin gönlünde yer alan dizi hem yurt içinde hem yurt dışında çekimlerinin sürdüğü biliniyor. Farklı mekanlar ile görüntüler sunan, izleyicide heyecan uyandıran dizi Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin kızı dizisinin çekildiği yerler!

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR? MONTENEGRO NEREDE? MONTENEGRO NEREDE?

Karadağ 'Montenegro' nerede ve hangi ülkede? Sorusu, vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Muhteşem koyları, temiz havası ve kayalıklarıyla dikkat çeken ülkenin başkenti Podgorica'dur. Son yıllarda Türk vatandaşlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmış olan Karadağ hem konumu hem tarihi güzellikleriyle merak konusu olmayı sürdürüyor.

Haberimizin devamında Sefirin kızı nerede çekiliyor sorusunun cevabına ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...

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Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin kızı hangi ülkede çekiliyor?
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