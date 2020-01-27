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ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yeni Survivor yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu?

Her sezon farklı konseptlerle izleyiciyi kendi bünyesine çekmeyi başaran ’nin bu sezonki başlama tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Seçmelerin sona ermesi ile birlikte programın yapımcısı Survivor 2020’nin yayınlanma tarihini duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl -Yunanistan konsepti ile yarışma karşımıza çıkmıştı. Bu sezon ise ünlüler ve gönüllüler karşılaşmasına tanık olacağız. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:09 ABONE OL
Survivor 2020 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yeni Survivor yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu?

Survivor 2020 yarışması için geri sayım devam ediyor. Her sezon farklı konsept ile izleyicilerinin karşısına çıkmayı başaran yarışmanın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen yarışma bu yıl ünlüler ve gönüllüler şeklinde olacak. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak Survivor yarışması ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verirken, oyuncu kadrosu ve yarışmacılar da belli oluyor. İşte detaylar…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.

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Survivor 2020 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yeni Survivor yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu?
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