Survivor 2020 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yeni Survivor yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu?

Survivor 2020 yarışması için geri sayım devam ediyor. Her sezon farklı konsept ile izleyicilerinin karşısına çıkmayı başaran yarışmanın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen yarışma bu yıl ünlüler ve gönüllüler şeklinde olacak. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak Survivor yarışması ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verirken, oyuncu kadrosu ve yarışmacılar da belli oluyor. İşte detaylar…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.