Zalim İstanbul 28.bölüm fragmanı! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Şeniz'in planı ne?

Zalim İstanbul 28. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Kan donduran cinayette şok itiraf!

ZALİM İSTANBUL 28.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Şeniz ve Nedim arasında yaşanan gerilimde Şeniz'in hamlesi Nedim'i beklenmedik bir noktaya taşıyor. Agah Karaçay'ın Şeniz hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ardından karısı Şeniz'i köşkten kovmuştu. Yaşanılanların tek suçlususu olarak gördüğü Nedim'i bitirmek için çalışmalarını sürdüren Şeniz sonunda elle tutulur hamlesini yapmayı başaracaktır. Şeniz, içerisinde bulunduğu servet ve ihtişamlı hayatından kolayca vazgeçmeyecek bir kadın olduğunu canını ortaya koyarak herkese kanıtlayacaktır.

Nedim'in gözaltına alınmasının ardından yaşanılanlar köşkü yeniden ikiye böler. Nedim'in Şeniz'i bıçaklamadığına tek inanmayan isim Cemre olacaktır.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah, Nedim'e yapılan haksızlıklar karşısında köşkte sert kararlar alıyor!

Agah, Nedim'in sakat olarak hayatına devam etmesindeki rolü yüzünden karısı Şeniz'i köşkten kovar. Bu anlara şahit olanlar büyük şok yaşarlar. Özellikle Damla, nedenini anlayamadığı bu olay yüzünden Nedim'i suçlar. Kimse ona gerçek nedenini anlatmaya cesaret edemez.

Nedim, amcası Agah'ın gerçeklere nasıl ulaştığını merak eder; fakat, içi biraz olsun rahatlar. Ceren ise, Şeniz'in köşkten kovulmasını fırsat bilir ve ev halkı üzerinde hakimiyetini kurmaya çalışır.

Cemre ve Cenk, yaşananlardan dolayı şaşkındır. Cenk, annesinin köşkten kovulması üzerine Nedim ile tek başına mücadele edeceğini bilir. Nedim'in özellikle Cemre'ye tekrar yanaşması bunu açıkça gösterir. Bu savaş sırasında Nedim'in büyük ittifak gücü vardır: Agah Bey. Cenk, babası Agah Beyin yumuşak karnının Nedim olduğunu bilmektedir. Savaştaki adımlarını ona göre atar...