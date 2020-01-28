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62. damga vurdu! Amerikalı şarkıcı kimdir, kaç yaşındadır?

62. damga vuran gündemde konuşulan isimler arasında yer aldı. Amerikalı şarkıcı Grammy'den 5 dalda ödül almayı başararak adını altın harflerle müzik dünyasına yazdırdı. Eilish hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ‘’ , kaç yaşında?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem söz yazarı hem şarkıcı olan Eilish pop, Alternatif rock ve elektropop dallarında müzik çalıyor. Peki 62. Grammy 2020 Ödüllerine damga vuran Billie Eilish kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 28.1.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 08:53 ABONE OL
62. Grammy 2020 Ödüllerine damga vurdu! Amerikalı şarkıcı Billie Eilish kimdir, kaç yaşındadır?

Billie Eilish kimdir, kaç yaşında? Sorusuna yanıt aranıyor. 62. Grammy 2020 Ödüllerine damga vuran ve küçük yaşta bu ödüle sahip olan Eilish tüm dünyanın konuşulan ismi oldu. . Billie Eilish'i ünlü yapan ilk albümü "Ocean Eyes" isimli albümü oldu. 2019 yılından itibaren çeşitli platformlarda yaklaşık 200 milyon kez dinlendi. Peki Billie Eilish kimdir, kaç yaşında ve nereli?

62. GRAMMY 2020 ÖDÜLLERİNE DAMGA VURDU!

BİLLİE EİLİSH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Billie Eilish 18 Aralık 2001 taihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bağlı Los Angeles kentinde doğdu.

Billi Eilish'in annesi oyuncu ve senarist Maggie Baird'dir. Babası da sanat dünyasında tanınan aktör Patrick O'Connell'dir. Hem annesi hem de babası müzikle ilgileniyor. Billie Eilish'i ünlü yapan ilk albümü "Ocean Eyes" isimli albümü oldu. 2019 yılından itibaren çeşitli platformlarda yaklaşık 200 milyon kez dinlendi.

Apple Music tarafından 2017 yılında en iyi "Up Next" sanatçısı seçilmesi Eilish için bir dönüm noktası oldu.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go" isimli albümü 15 ülkede bir numaralı albüm oldu.

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62. Grammy 2020 Ödüllerine damga vurdu! Amerikalı şarkıcı Billie Eilish kimdir, kaç yaşındadır?
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