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mi yapıyor? Çocuk dizisi final bölümü bu akşam mı?

ekranlarında yayınlanmakta olan kararı ile izleyicilerinin gündeminde yerini aldı. Başrollerinde , , Serhat Teoman, Merve Çağıran gibi ünlü isimlerin bulunduğu ayrıca genç isimlerle dikkatleri üzerine toplayan dizi beklediği reytingi alamayınca yapımın bitmesi kararını aldı. Sıkı takipçilerini üzen bu haberin ardından 28 Ocak yani bugün yayınlanacak olan 18. Bölüm için heyecan dorukta. Peki, Çocuk dizisi final mi yapıyor? Star Tv ekranlarının bu akşam sona erecek olan dizisi Çocuk final bölümü bu akşam mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:57 ABONE OL
Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi final bölümü bu akşam mı?

Çocuk dizisi final kararı izleyicilerini adeta şoke etti. Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan yapım binlerce kişinin severek takip ettiği yapım aldığı bu kararın ardından sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu haline gelirken bu akşam yayınlanacak olan son bölümünde Efe'nin velayetinin Akça'ya geçmesi hem Hasan'ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Peki, Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi final bölümü bu akşam mı? Entrikalarla dolu yapımın son bölümü ile ilgili detaylar ve fragmanı haberimizde…

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarının henüz 18. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizisi bu akşam final yapacağını duyurdu. İddialara göre beklediği reytingi elde edemeyen yapım diziyi bitirme kararı aldı. İşte Çocuk dizisi final bölümü fragmanı ve diğer tüm detaylar...

Çocuk 18. final bölümü ikinci fragmanı izle!

ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI!

Hasan başa mı dönüyor?

Efe'nin velayetinin Akça'ya geçmesi hem Hasan'ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan'a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça'ya göre sorun Ali Kemal'in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan'ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza'nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza'yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?

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Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi final bölümü bu akşam mı?
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