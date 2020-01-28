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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.yeni bölümde neler oluyor? ?

ATV’nin sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Her Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizi yaklaşık 3 haftadır yayınlanmıyordu. Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler arasına EDHO’da girmiş oldu. 28 Ocak ATV yayın akışına bakanlar dizinin yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Buna göre ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. EDHO son bölümde Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlamıştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.yeni bölümde neler oluyor?

Giriş Tarihi: 28.1.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 17:44 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.yeni bölümde neler oluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

? sorusuna yanıt aranıyor. Ekranların sevilen dizisi EDHO 154.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz haftalarda yeni bölümü yayınlanmayan dizinin son bölümünde Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.yeni bölümde neler oluyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak. EDHO yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.yeni bölümde neler oluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?
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