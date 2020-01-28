Gelinim Mutfakta Elif neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yarışmasında Elif elendi mi?

Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? Ekranların reyting rekortmeni yarışmasında ayrılık rüzgarları esiyor. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılardan Elif Akçam ve kayınvalidesi sosyal medya üzerinden programa veda ettiğini duyurdu. Medya gündemini takip edenler ise '' Elif elendi mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3'ncü kez dönmüştü. Peki Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Elif elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ? ELİF ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif ve kayınvalidesi programdan çekilme kararı aldı. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Elif'in ayrılık sebebine ve merak edilen tüm detaylara erişebilirsiniz.