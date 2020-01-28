Hekimoğlu 5.bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu yeni bölümde neler oluyor?

Hekimoğlu 5.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Salı akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan 5.bölümde Hekimoğlu'nun tanı ekibinde görev yapan Dr. Mehmet Ali'yi bu bölümde zor bir seçim bekliyor. Mehmet Ali, hasta Cihan Yenerler'in asıl doktoru Tanju Bey'in eski asistanıdır ve İpek'te bu vakayı Mehmet Ali'ye verir. İşte, Hekimoğlu 5.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HEKİMOĞLU 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

ATEŞ YİNE RİSKLİ BİR DURUMUN İÇİNE GİRER ANCAK BU DEFA KARŞISINDA MEMOLİ'Yİ BULUR!

Hekimoğlu 5. Bölüm Fragmanında hastanede işler karışıyor. Hekimoğlu ve Memoli karşı karşıya geliyor. Tedavi olmamak için direnen hasta, Hekimoğlu'na zorluk çıkarır. Onun göz göre göre ölmesine izin veremeyen Ateş, yine olayı kendi yöntemleriyle çözmeye soyunur.

Hekimoğlu 5. Bölüm (28 Ocak 2020 Salı) Meslek hayatını bitirecek müdahale!

Bu defa duruma Memoli müdahil olur ve yapılacak olan işlemi onaylamaz. Öte yandan Memoli'ye Amerika'da çalışma imkanı doğruyor. Bu teklife sıcak bakan Memoli nasıl bir tercih yapacak? Hastanede kalıp Hekimoğlu ile mücadele etmeye devam mı edecek yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu, şizofreni tanısını konulan Gülay'ın gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem'in sırrı da açığa çıkmak üzeredir. Hekimoğlu bu sırrı da gün yüzüne çıkaracak olan hamlesini yapar.