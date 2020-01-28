Ramo 3. Bölüm fragmanı tamamı izle! Neco'yla Fatoş evlenecek mi? İşte Ramo 3. Bölüm!

Ramo 3. Bölüm ile bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak. Show TV ekranlarının son zamanlarda en çok dikkat çeken dizilerinin arasında bulunan yapımın başrollerinde ünlü isimler yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yapımın birçok diziyi andırdığı söylense de şimdiden iyi oranda izlenen yapımlar arasında yerini alan Ramo 3. Bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konusu Adana'da geçen bir intikam hikayesini anlatırken bir yandan da zorlu bir aşk hikayesi de gözlerden kaçmıyor. Peki, bu hafta neler olacak? Ramo 3. Bölüm fragmanı izle!

RAMO 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

RAMO OYUNCULARI

Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener yer alıyor. Bu isimlere ise Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, Leyla Kader İlhan, Burcu Carvar, Sacide Taşener, Yıldırım Gücük, Nilüfer Açıkalın ve Macit Koper eşlik ediyor

RAMO KONUSU

Ramo dizisi Adana'nın Taşkapı isimli mahallesinde geçiyor. Taşkapı Mahallesi, Ramo dizisi için yaratılmış kurgusal bir mahalledir. Ancak suç oranının hayli yüksek olduğu Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nden ilham alınarak yaratıldığını söyleyebiliriz. Taşkapı iki aile arasında paylaşılamayan bir mahalledir. Ramo dizisi adını Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo yani Ramazan Kurt karakterinden alıyor. Ramo, Kurt ailesinin başındaki genç bir adamdır. Kurt ailesi ise mazot kaçakçılığı sayesinde oldukça yükselmiş namları tüm Adana tarafından bilinir hale gelmiştir. Adana'nın yeraltı dünyasının bilinen ailelerinden Yıldırım ve Kurt aileleri arasında oldukça tehlikeli bir savaş başlayacaktır. Bu savaşın ortasında ise bir aşk yeşerecektir.

Yıldırım ailesinin başındaki Cengiz Yıldırım'ın kızı Esra ve Ramo arasında büyük bir aşk vardır. Ramo sevdikleri için her şeyi yapabilecek ve düşmanlarının ise korkulu rüyası olabilecek bir adamdır. Adana'daki rekabet bir hayli kızışmıştır ancak bu durum İstanbul'da bulunan ve babaların babası olarak anılan Cihangir Bey'in işine gelmemektedir. Sevkiyatlar sekteye uğramaktadır. Bu yüzden Adana'ya sağ kolu Yavuz'u gönderir. Yavuz, Adana'ya gelerek durumu daha yakından takip etmeye başlar ve Kurt ailesini yakından tanımaya başlar. Ramo ile aralarında bir bağ oluşur.