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dizisi oyuncuları kimler? nedir?

Ekranların yeni yapımı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Görkem Sevindik, Esra Bilgiç’in yer aldığı dizinin tanıtım fragmanları bir hayli dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizi Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasalarını yaşamasını anlatıyor. Ailesini her zaman koruyup kollayan Ramo’nun hikayesi izleyenleri mest ediyor. Dizinin ilk bölümü, resmi kanala yüklenmesinin ardından 2 gün içinde Trend Videolar listesinde 1’inci sıraya yerleşirken, yaklaşık 4 milyon görüntülenme rakamına ulaşmıştı. Peki Ramo dizisi oyuncu kadrosunda kim var, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 28.1.2020 17:47 ABONE OL
Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo dizisi konusu nedir?

İnternet ortamında dizisinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanması ile birlikte heyecan sürüyor. Ekranlara yeni bir soluk getiren dizinin oyuncuları ve konusu oldukça merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile zirveyi zorlayacak olan dizi yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynuyor. Show TV'de ekranlara gelen dizinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki kimler? nedir?

RAMO OYUNCULARI KİMLER? İŞTE RAMO OYUNCU KADROSU VE KONUSU!

Show TV'de yayın hayatına başlayan , konusuna ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

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Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo dizisi konusu nedir?
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