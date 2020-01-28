Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisinin çekildiği yer ve mahalle: Taşkapı mahallesi nerede?

Show TV ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan yapım ile ilgili olarak merak edilen konular arasında Ramo dizisi nerede çekiliyor sorusu yer alıyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı ancak sosyal medya üzerinden bazı dizilere benzetildiği gerekçesiyle tepki alan yapım birçok kişinin ilgilisini çekmeyi başardı. Dizinin sıkı takipçileri Ramo nerede çekiliyor sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden sorgulatıyor. Haberimizin içerisinde konu ile ilgili derlediğimiz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, Ramo nerede ve hangi mahallede çekiliyor? İşte detaylar…

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisinde ilk sahnelerden biri Sepici Mahallesi Sarmaşıklı Camii olarak da bilinen caminin hemen yanında gerçekleşti. Sepici mahallesi ise Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alıyor.

RAMO'DA GEÇEN TAŞKAPI MAHALLESİ NEREDE?

Dizinin fragmanında görünen Taşkapı mahallesi gerçekte var olmayan bir mahalle. Dizide Taşkapı mahallesi olarak geçen yerler Seyhan ilçesi sınırlarında yer alan Hürriyet mahallesi olarak biliniyor.

RAMO KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi Adana'nın Taşkapı isimli mahallesinde geçiyor. Taşkapı Mahallesi, Ramo dizisi için yaratılmış kurgusal bir mahalledir. Ancak suç oranının hayli yüksek olduğu Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nden ilham alınarak yaratıldığını söyleyebiliriz. Taşkapı iki aile arasında paylaşılamayan bir mahalledir. Ramo dizisi adını Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo yani Ramazan Kurt karakterinden alıyor. Ramo, Kurt ailesinin başındaki genç bir adamdır. Kurt ailesi ise mazot kaçakçılığı sayesinde oldukça yükselmiş namları tüm Adana tarafından bilinir hale gelmiştir. Adana'nın yeraltı dünyasının bilinen ailelerinden Yıldırım ve Kurt aileleri arasında oldukça tehlikeli bir savaş başlayacaktır. Bu savaşın ortasında ise bir aşk yeşerecektir.

Yıldırım ailesinin başındaki Cengiz Yıldırım'ın kızı Esra ve Ramo arasında büyük bir aşk vardır. Ramo sevdikleri için her şeyi yapabilecek ve düşmanlarının ise korkulu rüyası olabilecek bir adamdır. Adana'daki rekabet bir hayli kızışmıştır ancak bu durum İstanbul'da bulunan ve babaların babası olarak anılan Cihangir Bey'in işine gelmemektedir. Sevkiyatlar sekteye uğramaktadır. Bu yüzden Adana'ya sağ kolu Yavuz'u gönderir. Yavuz, Adana'ya gelerek durumu daha yakından takip etmeye başlar ve Kurt ailesini yakından tanımaya başlar. Ramo ile aralarında bir bağ oluşur.