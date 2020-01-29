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28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, , reyting sonuçları...

Salı akşamı reyting sonuçları konusunda rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günlerden biri. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ve reyting sonuçları diziseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine oldukça aksiyonlu bir bölümle dün akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin olduğu EDHO dün 154. bölümüyle ekranlara geldi. İlginç hastalıklara tanı koyan ve TIP alanında oldukça iyi olan Ateş Hekimoğlu'nun hikayesini anlatan Hekimoğlu dizisi de dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ramo dizisi ise Adanalı Ramo'nun yaşadıklarını konu ediniyor.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:26 ABONE OL
28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo reyting sonuçları...

Diziseverler 28 Ocak reyting sonuçları konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisi dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ramo reyting sonuçlarında geçen hafta oldukça başarılı bir grafik çizdi.

28 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı fakat saat 10:00 sularında açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz. Geçen hafta Salı günü yani 21 Ocak Salı reyting sonuçlarında son durum şu şekildeydi...

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28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo reyting sonuçları...
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