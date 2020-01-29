28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo reyting sonuçları...

Diziseverler 28 Ocak reyting sonuçları konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisi dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ramo reyting sonuçlarında geçen hafta oldukça başarılı bir grafik çizdi.

28 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı fakat saat 10:00 sularında açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz. Geçen hafta Salı günü yani 21 Ocak Salı reyting sonuçlarında son durum şu şekildeydi...