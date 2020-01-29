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Deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Aktif deprem kuşağından bulunan ve sık sık irili ufaklı depremler meydana gelen ülkemizde yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin sürekli güncellenerek kamuoyuna bilgi sunan son depremler listesi verileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Yakın tarihlerde meydana gelen İstanbul – Silivri açıkları ardında ve ardından Denizli ile Balıkesir'de ve en son da Elazığ, Malatya ve İstanbul'da yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu? sorusuyla birlikte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine ilişkin detaylı bilgiler almaya çalışıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 23:36 ABONE OL
Deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağında olan ve aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemiz çoğu kez irili ufaklı sarsıntılarla deprem yaşamaktadır. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında, daha yakın tarihlerde ise Denizli ve Balıkesir'de ve en son da Elazığ, Malatya ve Marmaris ve İstanbul'da meydana gelen şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Durum böyle olunca arama motorlarında yoğun şekilde Deprem mi oldu sorusu ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

30 Ocak Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve deprem mi oldu? sorularının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte tüm detaylar;

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Deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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