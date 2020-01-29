Deprem kuşağında olan ve aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemiz çoğu kez irili ufaklı sarsıntılarla deprem yaşamaktadır. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında, daha yakın tarihlerde ise Denizli ve Balıkesir'de ve en son da Elazığ, Malatya ve Marmaris ve İstanbul'da meydana gelen şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Durum böyle olunca arama motorlarında yoğun şekilde Deprem mi oldu sorusu ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

30 Ocak Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve deprem mi oldu? sorularının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte tüm detaylar;