Gelinim Mutfakta puan durumu: 29 Ocak Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'nin vazgeçilmez yarışmasında gelinler yarışıyor, kaynanalar gelinlerin puan durumlarını belirliyor. Yayınlanan son bölümde günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Burçin olurken, en düşük puanını alan gelin ise 6 puanla Nihan olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem'in yarışmaya vedası damga vurmuştu. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 29 Ocak Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde heyecan dorukta! Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumuna dair merak edilenlere haberimizden erişebilirsiniz.