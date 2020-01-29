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puan durumu: 29 Ocak kim oldu?

Kanal D’nin sevilen programı puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda tarafından gün birincisi ve çeyrek altını alan gelin açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen yarışmacılardan Elif ve kaynanası Çiğdem’in ayrılığı damga vurmuştu. Dün yayınlanan son bölümde ise günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Burçin olmuştu. Peki 29 Ocak nasıl? Çeyrek altını kim aldı? kim oldu?

Giriş Tarihi: 29.1.2020 14:33 ABONE OL
Gelinim Mutfakta puan durumu: 29 Ocak Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'nin vazgeçilmez yarışmasında gelinler yarışıyor, kaynanalar gelinlerin puan durumlarını belirliyor. Yayınlanan son bölümde günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Burçin olurken, en düşük puanını alan gelin ise 6 puanla Nihan olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem'in yarışmaya vedası damga vurmuştu. Peki nasıl? 29 Ocak kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde heyecan dorukta! Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumuna dair merak edilenlere haberimizden erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta puan durumu: 29 Ocak Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
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