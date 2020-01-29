Kuruluş Osman 8. yeni bölüm ATV ile canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümü ile ATV'de!

Kuruluş Osman, 8. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! Kuruluş son bölümde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

Yeni bölümde ise, Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

Haberimizin detaylarından, Kuruluş Osman 8. yeni bölümü ATV canlı izleme ekranı ile hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ATV İLE HEMEN İZLE

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Kuruluş Osman 8. Bölüm (29 Ocak 2020 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! Sofia'dan müthiş intikam...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük kavga başlıyor!

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır.

Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?