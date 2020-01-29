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8.bölüm fragmanı yayınlandı! Yannis’in planı ne? Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlarıyla damga vuruyor. Daha önceden izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler ‘’ izle’’ şeklinde araştırma yapıyor. Yeni bölümde kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermez. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor? Yannis’in planı ne? !

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:58 ABONE OL
Kuruluş Osman 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Yannis’in planı ne? Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor?

8.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş'ın rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında şok gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise '' '' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor? Yannis'in planı ne? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR? KURULUŞ OSMAN 8.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 8.bölümüyle 29 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Haberimizde, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine erişebilirsiniz.

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Kuruluş Osman 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Yannis’in planı ne? Kuruluş Osman yeni bölümde neler oluyor?
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