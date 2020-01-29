Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

Kuruluş Osman dizisi ile gündeme gelen Osman Gazi ve Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi sorusu özellikle de son bölümde Şeyh Edebali'nin evliliklerine karşı gelmesi ile araştırılmaya başlandı. Atv ekranlarında yayınlanmaya devam eden yapımda her hafta işlenen konuların tarihteki yerleri izleyicilerin araştırma konusu haline gelirken bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? İşte Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

RABİA BALA HATUN KİMDİR, TARİHTE NASIL YAŞADI VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun