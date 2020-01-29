Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

ile ne zaman evlendi? ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 8. Yeni bölümü ile ekranlara geliyor. ’nin hayatını konu edinen dizi Çarşamba akşamları milyonları ekranlara kilitliyor. Son bölümde ’nin Selcan Hatun’a olumsuz cevap vermesinin ardından ve ’un hayatı büyük merak konusu oldu. Peki, Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 16:49 ABONE OL
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

Kuruluş Osman dizisi ile gündeme gelen Osman Gazi ve Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi sorusu özellikle de son bölümde Şeyh Edebali'nin evliliklerine karşı gelmesi ile araştırılmaya başlandı. Atv ekranlarında yayınlanmaya devam eden yapımda her hafta işlenen konuların tarihteki yerleri izleyicilerin araştırma konusu haline gelirken bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? İşte Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı

RABİA BALA HATUN KİMDİR, TARİHTE NASIL YAŞADI VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN