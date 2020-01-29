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4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dün akşam Tutunamayanlar 4. bölüm neden yoktu?

ekranlarının henüz yeni başlayan dizisi 4. Bölüm dün akşam ekranlarda olması gerekirken yayınlanmıyor olması vatandaşların dikkatini çekti ve araştırılmaya başlandı. Başrollerinde , gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki yapım hesaplarından yaptıkları açıklama ile yapımın Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanmayacağını izleyicilerine duyurdu. Yapılan bu hareket ile örnek bir davranışa imza atan yapım hayranları tarafından tebrik paylaşımlarının odağı oldu. Peki, Tutunamayanlar 4. Bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar 4. Bölüm tarihi belli oldu mu, dizi neden yayınlanmadı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 12:55 ABONE OL
Tutunamayanlar 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dün akşam Tutunamayanlar 4. bölüm neden yoktu?

Tutunamayanlar dizisi geçtiğimiz akşam ekranlarda yayınlanmamasıyla gündeme geldi. Yayın hayatının başlarında olan yapım sosyal medya hesabı üzerinden seyircilerine Elazığ depremi nedeniyle dizinin 4. Bölümünü yayınlamayacaklarını ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini yayınladığı paylaşım ile binlerce etkileşim aldı. TRT1 ekranlarının sevilen yapımının yaptığı bu örnek davranış hayranları tarafından tebrik yağmurlarına tutuldu. Peki, Tutunamayanlar 4. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Tutunamayanlar 4. Bölüm tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tutunamayanlar 4. bölümünün henüz ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama mevcut değil.

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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