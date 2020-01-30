Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever filmi nerede çekildi?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncuları bu akşam yayınlanması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Bir dönemin en çok izlenen romantik dram türündeki yapımının başrollerinde şuan Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Atiye'de rol alan Mehmet Günsur bulunuyor. Partneri rolünü ise ünlü ve güzel oyuncu Belçim Bilgin üstleniyor. Peki, Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Türk aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte yayınlanmıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever'in nostaljik yönünü tamamlıyor.
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener - Burak
Cem Uslu
Simel Aksünger
Altan Sinan Cebecigil
Filminin çekimi için Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminaline film seti kuruldu. Havalimanı sahneleri burada gerçekleşti. Bunun dışında ise filmin İstanbul'un bazı ilçelerinde çekildiği biliniyor.