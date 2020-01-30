Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm ATV ile canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ATV'de!

Bir Zamanlar Çukurova, 53. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemiştir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla aramıştır. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.

Yeni bölümde ise, Demir, hayatı pamuk ipliğine bağlı, otomobilinin içinde yaşam savaşı verirken, konağın bahçesinde yine Adnan ve Yılmaz buluşur. Topunu kovalayan küçük çocuk, Yılmaz'ın yanına gider. Oğlunu almaya giden Züleyha da Yılmaz da tedirginlikle etraflarına bakarlarken, avluya bir otomobil girer! Ve ikisi yine açıklamaları gereken bir duruma düşerler!

Haberimizin detaylarından, Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölümü ATV canlı izleme ekranı ile hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM ATV İLE HEMEN İZLE

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü, bu bağlantıya tıklayarak ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm (30 Ocak 2020 Perşembe) Ölümün kıyısında büyük hesaplaşma!

ADNAN YİNE YILMAZ'IN KUCAĞINDA!

Demir, hayatı pamuk ipliğine bağlı, otomobilinin içinde yaşam savaşı verirken, konağın bahçesinde yine Adnan ve Yılmaz buluşur. Topunu kovalayan küçük çocuk, Yılmaz'ın yanına gider. Oğlunu almaya giden Züleyha da Yılmaz da tedirginlikle etraflarına bakarlarken, avluya bir otomobil girer! Ve ikisi yine açıklamaları gereken bir duruma düşerler!

ÜZÜM HASTA ANNESİNİN TESELLİSİNİ SANİYE ANNESİNDE BULUYOR!

Huğlarda kontrole giden Saniye, Üzüm'ün annesini hasta bulur. Acil olarak annesi hastaneye yatırılınca, Üzüm de yine Saniye annesine kalmaya gelir. Minik misafir Saniye ve Gaffur'un gözlerinin ışıldamasına yol açsa da, hasta annesinin hüznünü taşıyan Üzüm'ü teselli etmek zor olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.